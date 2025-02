Stand: 18.02.2025 18:18 Uhr Neubrandenburg: Schule zieht in Einkaufszentrum um

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) werden die Kinder der Grundschule auf dem Datzeberg im Sommer kommenden Jahres in das dortige Einkaufszentrum ziehen. Die Stadt hat am Dienstag die Pläne dafür präsentiert. Das jetzige Schulgebäude ist ein maroder Plattenbau aus DDR-Zeiten. Da eine Sanierung zu teuer und das Gebäude auch nicht für modernes, inklusionsgerechtes Lernen geeignet ist, wurde ein kompletter Umzug in das benachbarte Datze-Center beschlossen. Dort soll die obere Etage genutzt werden. Die Stadt hat das Gebäude für 20 Jahre gemietet, der Umbau wird sie etwa 7,8 Millionen Euro kosten. Ein Sprecher des Kreiselternrates lobte die verbesserten Lernbedingungen. Allerdings würden sich einige Eltern auch Sorgen machen, dass das Einkaufscenter aufgrund des Kundenverkehrs kein sicherer Ort für die Schulkinder ist.

