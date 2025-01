Stand: 20.01.2025 13:44 Uhr Neubrandenburg: Schlägerei führt zu Großaufgebot der Polizei

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen. Mehrere junge Frauen und Männer wurden laut Polizei verletzt. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Streit in einer Bar in der Stargarder Straße. Eine 17-Jährige soll auf zwei junge Frauen eingeschlagen haben. Das führte wiederum zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Dabei wurde ein 29-Jähriger so verletzt, dass er im Klinikum behandelt werden musste. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Lage zu beruhigen. Drei Gäste und ein Polizeibeamter erlitten dadurch leichte Reizungen. Am Sonntagnachmittag drohte in einer weiteren Bar in Neubrandenburg Ärger. Laut Polizei soll die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Schlägerei in den Morgenstunden gestanden haben. Wegen beider Sachverhalte ermittelt die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte