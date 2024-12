Stand: 30.12.2024 18:06 Uhr Neubrandenburg: SPD-Landtagsabgeordneter Bernd Lange gestorben

Der SPD-Landtagsabgeordnete Bernd Lange aus Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist tot. Er starb am frühen Montagmorgen mit 64 Jahren plötzlich und völlig unerwartet, teilte die Landtagsfraktion mit. Bis zu seiner Pensionierung 2021 war Bernd Lange Polizist. Im Herbst 2021 zog er in den Landtag ein. Dort habe er sich vor allem für die Themen Polizei und Justizvollzug starkgemacht, hieß es. Zudem habe er als Obmann im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss an der Aufklärung sowie Aufarbeitung der NSU-Morde und der Nordkreuz-Verschwörung mitgewirkt.

