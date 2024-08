Stand: 27.08.2024 11:54 Uhr Neubrandenburg: Nach Belästigung Täter und Zeuge gesucht

Nach der mutmaßlichen Belästigung einer Frau am vergangenen Wochenende in Neubrandenburg sucht die Polizei noch immer den Täter und auch einen Zeugen. Die 35-Jährige war in der Südstadt angesprochen und laut einer Polizeimeldung "angegrabscht" worden. Laut Täterbeschreibung ist der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat schwarze lange Haare, trägt einen Dreitagebart und hat einen ausländischen Akzent. Der Zeuge hatte mit seinem Auto angehalten und Hilfe angeboten, woraufhin der Tatverdächtige geflohen war.

