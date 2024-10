Stand: 11.10.2024 10:52 Uhr Neubrandenburg: Messerstecher-Prozess begonnen

Vor dem Amtsgericht Neubrandenburg hat ein Prozess um eine Messerattacke begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Syrern vor, vor vier Jahren in Neubrandenburg mehrere Landsleute angegriffen und drei davon verletzt zu haben. Die Verletzten gehörten einer Gruppe an, die schon mehrfach durch Gewaltdelikte und Erpressungen aufgefallen sein soll. Am ersten Prozesstag bestritten die Angeklagten, dass die Attacke von ihnen ausgegangen sei. Ein Urteil soll am 5. November fallen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte