Stand: 05.07.2024 13:50 Uhr Neubrandenburg: Mann soll Rehkitz erstochen haben

Nach Angaben der Polizei geschah die Tat bereits am 21. Juni. In einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll der Mann ein Rehkitz erstochen haben. Wie die Beamten mitteilen, soll er auch versucht haben, das Muttertier zu töten. Es habe einen Hinweis auf einen möglichen Täter gegeben. Bislang konnte der Verdächtige noch nicht eindeutig identifiziert werden. Die Beamten suchen nach einem Mann mit heller Hautfarbe und kurzgeschnittenen Dreadlocks. Er soll sich häufiger in der Kleingartenanlage in der Vordersten Straße aufhalten. Bürger, die genauere Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

