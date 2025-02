Stand: 13.02.2025 17:30 Uhr Neubrandenburg: Kinder betreten Eisfläche auf Reitbahnsee

Mehrere Kinder haben am Donnerstag in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) versucht, den zugefrorenen Teil des Reitbahnsees zu betreten. Beamte des Ordnungsamtes, die zufällig vor Ort waren konnten die Kinder davon abbringen und sie über die Gefahr belehren. Die Stadtverwaltung Neubrandenburg weist ausdrücklich daraufhin, dass das Betreten von Eisflächen auf den Gewässern nicht sicher ist. Trotz anhaltendem Frost sei das Eis nicht ausreichend tragfähig. Vor allem Eltern seien aufgefordert, ihren Kindern die Gefahren zu erklären und vor dem Betreten von Seen und Flüssen zu warnen. Selbst in einer als fest und stabil wahrgenommenen Eisdecke könne es Schwachstellen geben. Das Betreten natürlicher Eisflächen sei daher immer gefährlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte