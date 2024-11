Stand: 01.11.2024 16:06 Uhr Neubrandenburg: Intensivtäter in Untersuchungshaft

Gegen einen 18-jährigen Intensivtäter aus Sierra Leone ist am Freitagnachmittag in Neubrandenburg Haftbefehl erlassen worden. Allein im Oktober hat er laut Polizei mindestens 23 Straftaten verübt. Darunter sind etliche Diebstähle, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzungen und Hausfriedensbruch. Zuletzt soll er am Donnerstagabend einen 17-jährigen Deutschen beraubt und geschlagen haben. Während die Polizei vor Ort eine Anzeige aufnahm, meldete sich eine 17-jährige Jugendliche. Die Deutsche wurde laut Polizei von dem 18-jährigen Tatverdächtigen sexuell belästigt. Der Mann aus Sierra Leone wurde am Donnerstag zunächst vorläufig festgenommen.

