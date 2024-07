Stand: 29.07.2024 07:03 Uhr Neubrandenburg: Herd setzt Wohnung in Brand

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Neubrandenburger Reitbahnviertel musste am Abend die Feuerwehr ausrücken. Ursache war, nach Angaben der Polizei, eine abgedeckte aber nicht ausgeschaltete Herdplatte. Abdeckung und Wasserkocher gerieten in Brand. Ein 18 Jahre alter Bewohner verletzte sich beim Versuch den Brand zu löschen. Er musste wegen einer verletzten Hand und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit 10.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

