15.07.2024
Neubrandenburg: Gesundheitsforum zu Prostatakrebs

Der Urologe Florian Nötzel beleuchtet beim Gesundheitsforum des Dietrich Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg am Montag Diagnostik und Therapie sowie die interdisziplinäre Arbeit im Prostatakrebs-Zentrum. Auch der Chefarzt der Klinik für Urologie, Patrick Ziem, ist dabei. Je früher die bösartige Geschwulst der Vorsteherdrüse erkannt wird, desto größer sind die Chancen auf eine vollständige Heilung. Alter und Hormone gelten als wichtigste Risikofaktoren. Ist ein Prostatakarzinom diagnostiziert, gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Im zertifizierten Prostatakrebs-Zentrum des Bonhoeffer-Klinikums erarbeiten Fachexperten einen Therapieplan für jeden Patienten. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Friedenskirche neben dem Klinikum.

