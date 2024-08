Stand: 15.08.2024 16:00 Uhr Neubrandenburg: Gerahmtes Fenster aus fünften Stock geworfen

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt gegen zwei Männer aus Tunesien wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Aufgefallen waren beide am Mittwochnachmittag als sie im Wohngebiet Reitbahnweg randalierten. Sie warfen ein gerahmtes Fenster aus einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizisten in der Wohnung eine Langfeuerwaffe und ein neuwertiges Mountainbike. Deren Herkunft konnten die beiden Männer nicht erklären. Gegen die 22 und 28 Jahre alten Männer wurde eine Anzeige aufgenommen. Das Fahrrad und das Repetiergewehr wurden sichergestellt.

