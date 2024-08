Stand: 31.08.2024 09:25 Uhr Neubrandenburg: Geldautomat auf dem Datzeberg gesprengt

In Neubrandenburg ist am Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Nach ersten Ermittlungen brachten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale im Stadtteil Datzeberg zur Explosion. Wie genau die Tat ablief, werde derzeit ermittelt, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Durch die Detonation ist der Automat komplett zerstört worden. Auch Teile der Deckenverkleidung der Bankfiliale wurden beschädigt. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter aus dem gesprengten Geldautomaten Bargeld erbeutet haben. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Die Schäden am Automaten und am Gebäude werden auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Nach Polizeiangaben ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte