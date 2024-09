Stand: 02.09.2024 09:25 Uhr Gesprengter Geldautomat: Polizei wertet Kameraaufnahmen aus

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonnabend gegen 4.50 Uhr in einer Filiale im Neubrandenburger Stadtteil Datzeberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Täter sollen von der Straßenseite in den Vorraum der Filiale eingebrochen sein und den Geldautomaten gesprengt haben, so eine Sprecherin der Polizei. Dabei wurde der Automat komplett zerstört und Teile der Decke beschädigt. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, wollten weder Polizei noch Sparkasse mitteilen. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Zuletzt wurde in Mecklenburg-Vorpommern vor sieben Monaten ein Automat in Stralsund gesprengt.

