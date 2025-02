Stand: 13.02.2025 13:00 Uhr Neubrandenburg: Fünf Männer wollen Oberbürgermeister werden

SPD und Grüne wollen keinen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) aufstellen. Beide Parteien haben am Mittwochabend beschlossen den parteilosen Nico Klose zu unterstützen. Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Neverin kandidiert als Einzelbewerber für die Wahl am 11. Mai. Weitere Bewerber sind der Geschäftsführer eines Wohnungsunternehmens Frank Benischke (CDU), der Unternehmer Tim Großmüller für die Wählergemeinschaft "Stabile Bürger Neubrandenburg", der Rechtsanwalt Ralph-Jörn Kurschus als Einzelbewerber sowie Jens Kreutzer für das BSW. Kreuzer ist leitender Angestellter bei einer Krankenversicherung. Bis zum 25. Februar können weitere Interessenten ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgeben. Über die Zulassung der Kandidaten entscheidet der Wahlausschuss der Stadt Neubrandenburg am 11. März. Die Neuwahl ist notwendig, weil Oberbürgermeister Silvio Witt am 31. Mai auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Amt scheidet.

