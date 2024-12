Stand: 03.12.2024 15:30 Uhr Neubrandenburg: Fenster am Vereinshaus von queerNB eingeworfen

Nachdem bislang unbekannte Täter das Vereinshaus von "queerNB" beschädigt haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen, die etwas beobachtet haben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro, teilt die Polizei mit. Die beschädigten Fenster befinden sich auf der hinteren Seite des Gebäudes in der Neubrandenburger Innenstadt. Eine Scheibe wurde eingeschlagen. Ein entsprechender Stein wurde im Inneren des Gebäudes gefunden. Die Mitglieder von "queerNB" engagieren sich für eine vielfältige Gemeinschaft, in der Menschen jeglicher sexueller Orientierung und geschlechtlichen Identität Platz haben. Erst kürzlich hatte es in Rostock auf eine queere Einrichtung einen Brandanschlag gegeben.

