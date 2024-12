Stand: 04.12.2024 07:55 Uhr Neubrandenburg: Fenster am Vereinshaus von queerNB eingeschlagen

Nachdem am Vereinshaus von "queerNB" Unbekannte zwei Fensterscheiben eingeworfen haben, reagiert der Vorstand des Neubrandenburger Vereins empört auf den Angriff. Im Fokus dieser Taten stünde nicht der entstandene Sachschaden, sondern die Botschaft, die mit dem gezielten Angriff verbunden sei, so Vorstandsmitglied Marcel Spittel. Die Täter agierten in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem queerfeindliche Ressentiments wieder lauter werden, wie die Diskussion in der Stadtvertretung rund um das Hissen der Regenbogenflagge gezeigt habe. Der Verein fordert von der Landesregierung, aktiv gegen eine zunehmende Queerfeindlichkeit vorzugehen. Die Mitglieder von "queerNB" engagieren sich für eine vielfältige Gemeinschaft, in der Menschen jeglicher sexueller Orientierung und geschlechtlichen Identität Platz haben. Erst kürzlich hatte es in Rostock auf eine queere Einrichtung einen Brandanschlag gegeben.

