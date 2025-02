Stand: 27.02.2025 16:07 Uhr Neubrandenburg: Feierlichkeiten zum 777. Stadtgeburtstag beginnen

Mit einem Orgelkonzert beginnt am Donnerstagabend in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) das Festprogramm zum 777. Stadtgeburtstag. Die lettische Organistin Iveta Apkalna wird dabei offiziell für weitere drei Jahre zur Botschafterin der Konzertkirche ernannt - zur sogenannten "Artist in Residence". Die Konzertkirche ist ausverkauft. Apkalna hatte die Orgel 2017 auch eingeweiht. In diesem Jahr wird die Organistin noch für zwei weitere Auftritte nach Neubrandenburg kommen. Das Stadtjubiläum steht in diesem Jahr unter dem Motto "Einfach schöne Momente erleben". Geplant sind bis in den Oktober diverse Veranstaltungen. Als nächster Höhepunkt ist am 31. März ein großes Osterfeuer im Kulturpark geplant.

