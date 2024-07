Stand: 18.07.2024 11:15 Uhr Neubrandenburg: Fahrradfahrer werden gezählt

Die Stadt Neubrandenburg lässt seit Mittwoch den Radverkehr in der Stadt zählen. Dazu wird bis Oktober an bis zu sieben verschiedenen Orten im Stadtgebiet ein Zählgerät installiert. So sollen Erkenntnisse zum generellen Verkehrsaufkommen gewonnen werden. Auch erhofft sich die Stadt Daten zum Radverkehr abhängig von der Witterung und an Unfallschwerpunkten. Die Ergebnisse sollen in eine wirtschaftlich tragbare Radwegeplanung einfließen, so Christian Wolff der Klimamanger Neubrandenburgs.

Das durch die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen Mecklenburg-Vorpommern e. V. (AGFK MV) zur Verfügung gestellte Radzählgerät besteht aus zwei hintereinander gelegten, dünnen pneumatischen Zählschläuchen. Diese erfassen Radfahrende über den Druck, der auf die Schläuche ausgeübt wird. Der von einem Fahrrad ausgeübte Druck ist dabei charakteristisch und kann von Fußgänger oder Auto unterschieden werden. Da das System aus zwei hintereinander gelegten Schläuchen besteht, kann gleichzeitig auch die Richtung erfasst werden, aus der die Radfahrenden die Zählstation anfahren.

