Stand: 22.08.2024 14:15 Uhr Neubrandenburg: Ehemalige Kaserne wird Flüchtlingsunterkunft

Der Besitzer der Kaserne will das Gelände verkaufen. Die städtische Wohnungsgesellschaft Neubrandenburg will es erwerben. Insgesamt stehen fünf Kasernen, ein Speiseraum mit Küche und ein Schulungszentrum zur Verfügung. 400 Menschen sollen dort untergebracht werden. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat mehrere Jahre mit dem Land über die Finanzierung diskutiert. Streitpunkt war bis zuletzt die Errichtung eines Schulcampus auf dem Gelände. Hintergrund ist, dass schon jetzt die Schulen und Kitas in Neubrandenburg ausgelastet sind. Kinder und Jugendliche von Geflüchteten könnten in Zukunft direkt in Fünfeichen betreut werden. Jetzt hat das Land die Finanzierung zugesagt. Nun fehlt nur noch die Änderung des entsprechenden Bauplanes durch die Stadtvertretung Neubrandenburg.

