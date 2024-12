Stand: 06.12.2024 18:24 Uhr Neubrandenburg: Bauteile für Solaranlagen gestohlen

In Neubrandenburg haben Diebe in der Nacht zu Freitag mehrere Geräte für Solaranlagen im Gesamtwert von 40.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 19 Wechselrichter und sechs Kabeltrommeln entwendet. Wechselrichter wandeln den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um. Betroffen vom Diebstahl ist eine Firma an der Hochstraße in Neubrandenburg. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

