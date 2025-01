Stand: 20.01.2025 18:30 Uhr Neubrandenburg: Balkonbrand verursacht 50.000 Euro Schaden

Für einen Balkonbrand in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) konnte bisher keine Brandursache ermittelt werden. Das teilte die Polizei nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers mit. Daher schließt sie Brandstiftung nicht aus. Das Feuer war am Sonnabend auf einem Balkon in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses im Vogelviertel ausgebrochen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Durch das Feuer und die Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg wurde der Balkon sowie ein Teil der Wohnung so stark beschädigt, dass die Wohnung unbewohnbar ist. Als der Brand ausbrach, befanden sich keine Personen in der Wohnung.

