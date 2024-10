Stand: 28.10.2024 16:16 Uhr Neubrandenburg: Aufbau des Eislaufzeltes gestartet

Auf dem Marktplatz in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Montag der Aufbau der Eislaufhalle begonnen. Sie gehört wie in den Jahren zuvor zum Programm des Weberglockenmarktes. Dieser wird am 26. November 2024 eröffnet. Auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche sind in der Halle sowohl Schlittschuhlaufen als auch Eisstockschießen möglich. Schulklassen, Firmen, Vereine und Familien können online Termine buchen. Die Neubrandenburger Stadtwerke präsentieren zum 17. mal ein Eislaufzelt zur Adventszeit. In den vergangenen Jahren kamen bis 20.000 Besucher pro Saison. Wegen des Eislaufzeltes ist der Marktplatz in Neubrandenburg teilweise gesperrt. Wochen- und Grüner Markt finden deshalb zum Teil in Nebenstraßen statt.

