Stand: 06.08.2024 10:37 Uhr Neubrandenburg: Antisemitische Flugblätter aufgetaucht

Unbekannte haben am Dienstagfrüh in Neubrandenburg Flugblätter mit antisemitischen Inhalt verteilt. Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass im Stadtteil Katharinenviertel Zettel an parkenden Autos angebracht worden sind. Insgesamt seien 48 Ausdrucke beschlagnahmt worden, auf denen diverse Vorurteile gegenüber der jüdischen Gemeinde bedient und auf Verschwörungstheorien verwiesen wurde, so die Polizei. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 06.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte