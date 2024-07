Stand: 29.07.2024 16:17 Uhr Neubrandenburg: Abriss Hochhaus Waagestraße verzögert sich

Der Abriss des Hochhauses in der Waagestraße in Neubrandenburg verzögert sich ein weiteres Mal. Der Grund: Die dort noch wohnenden Mieter können voraussichtlich erst im Herbst in ihre neuen Wohnungen umziehen. Diese sind nach einem Wasserschaden derzeit nicht bezugsfähig. Bereits die Fertigstellung des Neubaus in der Innenstadt hatte sich verzögert. Das Hochhaus in der Waagestraße sollte eigentlich 2023 abgerissen werden. Die Kosten belaufen sich laut Stadtverwaltung auf rund fünf Millionen Euro. Auf dem Gelände soll ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte