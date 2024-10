Stand: 18.10.2024 14:49 Uhr Neubrandenburg: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 66-Jähriger wurde am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg schwer verletzt. Zwei Fahrzeuge waren laut Polizei an einer Kreuzung zusammengestoßen, weil ein 68-jähriger Fahrer die Vorfahrt missachtete. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Unfallstelle Lindenhofer Straße Ecke Quarzstraße musste vorübergehend halbseitig gesperrt werden.

