Neubrandenburg: 400 Haushalte ohne warmes Wasser

Die Bewohner von etwa 400 Haushalten der Semmelweißstraße in der Neubrandenburger Oststadt müssen den ganzen Mittwoch und Donnerstag bis etwa 18 Uhr ohne warmes Wasser und Heizungswärme auskommen. Das teilen die Stadtwerke mit. Es werde dort ein erneuerter Abschnitt des Fernwärmenetzes in Betrieb genommen, dafür sei die Unterbrechung nötig, so der Sprecher. Kaltes Wasser laufe aber weiterhin. In der kommenden Woche werden auch 700 Stadtwerke-Kunden in der Ihlenfelder Vorstadt wegen der Sanierung der Sponholzer Straße für zwei Tage ohne Fernwärme auskommen müssen.

