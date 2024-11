Stand: 08.11.2024 06:31 Uhr Neubrandenburg: 17-jähriger Mofafahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg wurde am Donnerstagabend ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Mofa in der Oststadt in Neubrandenburg unterwegs. Auf Höhe des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums übersah ihn eine 50-jährige Autofahrerin, die vom Gelände der Klinik fuhr. Sie rammte den Mofafahrer mit ihrem Auto. Der 15-Jährige wurde zur Überwachung in das Klinikum gebracht und über Nacht stationär aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei 6.000 Euro.

