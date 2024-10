Stand: 17.10.2024 18:50 Uhr Nationalpark Müritz meldet Kranich-Rekord

Der Nationalpark Müritz zählt nach eigenen Angaben so viele Kraniche wie noch nie. Am ersten Oktoberwochenende seien knapp 14.300 rastende Tiere gezählt worden, sagte Nationalpark-Sprecher Eike Lucas. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Lucas führt das darauf zurück, dass es wegen der regenreichen Wintermonate nicht mehr so trocken an der Müritz sei. Davon profitierten die Kraniche. Noch bis Ende Oktober bietet die Nationalpark-Verwaltung Führungen nahe der Rastplätze beim Rederangsee an. Die Kraniche machen sich an der Seenplatte bereit für den Weiterflug in ihre Winterquartiere.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte