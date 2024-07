Stand: 21.07.2024 09:47 Uhr Nahe Nadrensee: Mutter und Tochter bei Unfall auf A11 schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf der A11 im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind eine 50-jährige Frau und ihre 13-jährige Tochter schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger habe am späten Samstagabend nahe der Gemeinde Nadrensee das verkehrsbedingte Abbremsen der 50-Jährigen zu spät erkannt und das vor ihm fahrende Auto gerammt, teilte die Polizei mit. Dabei wurden die Mutter und ihre Tochter in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide mussten von Rettungskräften befreit werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

