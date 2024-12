Stand: 16.12.2024 12:52 Uhr Nächtlicher Messerangriff in Neubrandenburg

In der Nacht zum Montag hat die Rettungsleitstelle die Polizei gegen 2 Uhr über einen verletzten Mann in der Oststadt in Neubrandenburg informiert. Der 20-jährige Deutsche wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 20-jährigen Geschädigten und den beiden Tatverdächtigen, einem 20-jährigen Deutschen und einer ebenfalls deutschen Jugendlichen, gekommen, die den Geschädigten dann mit einem Messer verletzt hatte. Beide wurden vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg muss nun über den Antrag eines Haftbefehls entscheiden. Gegen beide Verdächtige wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Wegen des jugendlichen Alters der mutmaßlichen Täter gibt die Polizei keine weiteren Informationen zu dem Fall bekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte