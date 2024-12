Stand: 14.12.2024 07:04 Uhr Nach Jahren gibt es wieder ein Boxturnier in Röbel

In Röbel wird nach vielen Jahren Pause wieder ein Boxturnier veranstaltet. Erwartet werden Kämpfer aus ganz Norddeutschland und sogar aus Bayern. Das Turnier ist eine Art Werbemaßnahme für die neu gegründete Boxabteilung des PSV Röbel. Dort wird ab Januar wieder regelmäßig trainiert, fast 40 Sportler haben sich dafür bereits angemeldet. Die Kämpfe beginnen Sonnabend 13 Uhr und am Sonntag 11 Uhr in der Sporthalle in der Schulstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.12.2024 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte