Stand: 08.11.2024 10:54 Uhr Mutmaßlicher Traktordieb flüchtet zu Fuß vor Polizei

Ein gestohlener Kleintraktor eines Landmaschinenhändlers aus Mecklenburg wurde am Donnerstagmorgen von der Bundespolizei sichergestellt. Auf der A11 bei Schmölln fiel den Beamten ein Transporter mit einem Anhänger auf, auf dem der Kleintraktor stand. Als sie den Fahrer anhalten wollten, fuhr dieser das Gespann auf den Standstreifen und flüchtete über die Beifahrertür. Der Traktor wies laut Polizei Beschädigungen am Türschloss auf, zudem war ein Störsender angebracht, der unter anderem die Zentralverriegelung ausschaltet. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den Traktor an ein Unternehmen in Potsdam vermietet, wo der Diebstahl kurze Zeit später festgestellt wurde, so die Polizei. Der geschätzte Wert des Fahrzeugs liegt bei 53.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte