Stand: 24.07.2024 08:32 Uhr Mutmaßlicher Drogendealer in Pomellen gefasst

Am Grenzübergang Pomellen ist ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Der Pole wurde bereits von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht. Der 40-Jährige war den Bundespolizisten gestern bei einer Routinekontrolle aufgefallen, auch dort hatte er verschiedene Betäubungsmittel dabei. Offen war eine Geldstrafe in Höhe von 3150 Euro und Verfahrenskosten von 93 Euro gegen ihn. Nachdem der Mann dies bezahlt hatte, wurde erneut eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Er wurde an die Zollfahndung Berlin-Brandenburg übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.07.2024 | 09:35 Uhr