Stand: 02.07.2024 14:01 Uhr Müritzeum in Waren mit neuem Foyer

Seit April liefen die Umbauarbeiten im Eingangsbereich des Müritzeums in Waren. Nun wurde er offiziell eröffnet. Ein Warener Architektenbüro hat das Foyer neu gestaltet. Der Boden in verschiedenen Blautönen ist dem Wasser nachempfunden, die Lampen haben die Form von Seerosen und an der Wand sehen die Besucher die Mecklenburgische Seenplatte. "Ein moderner, einladener Eingangsbereich ist wichtig, denn man hat keine zweite Chance für einen ersten Eindruck", so der Leiter des Naturerlebniszentrums, Mathias Küster. Der Umbau hat knapp 500.000 Euro gekostet. 90 Prozent hat das Land beigesteuert. Der Rest kam von der Stadt Waren und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Etwa 150.000 Besucher waren im vergangenen Jahr im Müritzeum.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte