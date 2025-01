Stand: 17.01.2025 06:55 Uhr Müritzeum Waren: 2024 weniger Andrang als im Vorjahr

Im Jahr 2024 haben weniger Menschen das Müritzeum in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) besucht als im Jahr zuvor. Insgesamt sind nach Angaben von Geschäftsführer Mathias Küstner 135.000 Gäste in das Naturerlebniszentrum gekommen. Das sind neun Prozent weniger als 2023. Eine Ursache für die gesunkenen Zahlen sei die Inflation. Die Menschen würden ihr Geld mehr zusammenhalten, so Küstner. Es seien auch generelll weniger Gäste in der Region gewesen. Derzeit werden Pläne zur Modernisierung des Müritzeums erarbeitet. Im kommenden Jahr sollen unter anderem die Schaubecken vergrößert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte