Stand: 13.08.2024 16:28 Uhr Mopedfahrer fährt in Badehose und ohne Helm gegen Laterne

Im Bereich der Feldberger Seenlandschaft ist ein 20-Jähriger auf einem Moped gegen eine Straßenlaterne gefahren. Zwischen den Ortschaften Fibigershof und Tornowhof kam der Mann lediglich mit einer Badehose bekleidet und ohne Schutzhelm in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Nach Zeugenaussagen vor Ort war das Motorgeräusch hörbar, gefolgt von einem lauten Knall. An der Straßenlaterne und am Moped entstand Sachschaden. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte