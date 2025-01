Stand: 24.01.2025 07:27 Uhr Mobile Suppenküche der Kirche um Neustrelitz macht weiter

Die Suppenküche der evangelischen Kirche im Bereich der Propstei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) macht weiter. Der Kirchenkreisrat hat Fördermittel von 6.000 Euro für das sogenannte "Volx-Mobil" bewilligt. Durch das gemeinsame Kochen und anschließende Essen sollen Menschen in Dörfern miteinander in Kontakt kommen. Bislang war die Suppenküche in Möllenhagen und Breesen aktiv, nun soll das Angebot um einen Besuchsdienst für einsame Menschen erweitert werden. Die mobile Suppenküche wurde bislang durch Spenden finanziert, die durch die NDR-Aktion "Hand in Hand" gesammelt worden waren.

