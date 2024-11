Stand: 28.11.2024 14:28 Uhr Mirow und Penkun: Millionenhilfe für Schlösser

Das Bundesbauministerium stellt über zwei Millionen Euro für die Sanierung zweier Schlösser in der Haff-Müritz-Region bereit. Das "Untere Schloss" in Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommt 1,2 Millionen und das Pekuner Schloss bei Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) 945.000 Euro an Fördermitteln. Laut der ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Penkun Antje Zibell könne nun ab Mai 2025 endlich mit der Sanierung des großen Stallspeichers begonnen werden. Rund 300.000 Euro werde die kleine Stadt ganz im Süden Vorpommerns zusätzlich selbst aufbringen müssen. Vorgesehen seien zum Beispiel Arbeiten am Dach, der Fassade sowie an den historischen Fußböden. In Mirow sollen die Gelder unter anderem für den Einbau von neuen technischen Anlagen im Unteren Schloss eingesetzt werden zum Beispiel für eine moderne Heizungsanlage. Anschließend plant die Gemeinde, das Schloss für Ausstellungen, Veranstaltungen, als Touristinformation und als Sitzungssaal zu nutzen.

