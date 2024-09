Stand: 28.09.2024 18:52 Uhr Mildenitz gewinnt Feuerwehrmarsch der Seenplatte

Die Freiwillige Feuerwehr aus Mildenitz bei Woldegk hat am Sonnabend den Kreisfeuerwehrmarsch der Mecklenburgischen Seenplatte gewonnen. Mit 775 von 800 möglichen Punkten setzten sich die Mildenitzer vor Werder bei Altentreptow (735 Punkte) und Bredenfelde bei Stavenhagen (704 Punkte) durch. Beste Jugendfeuerwehr wurde die aus der Neubrandenburger Innenstadt mit 720 Punkten. Zu absolvieren war ein acht Kilometer langer Marsch quer durch Neubrandenburg, bei dem Geschicklichkeits-, Wissens- und Schätzaufgaben gelöst werden mussten. Am Start waren mehr als 500 Mitglieder aus 51 Freiwilligen und Jugend-Feuerwehren des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Der Sieger richtet traditionell den Wettkampf des kommenden Jahres aus. Dieser findet damit 2025 in Woldegk statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte