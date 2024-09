Stand: 01.09.2024 12:13 Uhr Mieten in Neubrandenburg steigen

In Neubrandenburg müssen viele Einwohner künftig höhere Mieten bezahlen. Die Wohnungsgesellschaften haben damit auf den neuen Mietspiegel reagiert. Betroffen sind rund drei Viertel der Mieter der beiden großen Wohnungsgesellschaften. Das sind etwa 16.000 Haushalte. Bei der Genossenschaft Neuwoba gelten die neuen Mieten von heute an. Bei der stadteigenen Neuwoges treten sie im Oktober und November in Kraft. Zumeist sind es Beträge zwischen fünf und 50 Euro. Abgestuft nach Baujahr und Lage der Wohnungen. Damit setzen beide Gesellschaften ihre Ankündigung um, etwa die Hälfte des Spielraums auszunutzen, den der neue Mietspiegel hergibt. Dieser war von der Stadtvertretung erstmals auf Grundlage der Inflationsrate erhöht worden. Die Steigerung von rund zwölf Prozent fiel so hoch aus wie noch nie zuvor.

