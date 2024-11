Stand: 01.11.2024 10:27 Uhr Meyenkrebsbrücke bei Demmin wird repariert: Verkehr nur einspurig

Die Meyenkrebsbrücke bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird ab Montag, den 04. November, repariert. Wie das Straßenbauamt Neustrelitz mitteilte, werden Schrauben an der Brücke ausgetauscht. Die Straße muss dazu halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten beginnen am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr und enden voraussichtlich Mitte November. Grund für die Reparaturen sind Schäden an einem Verbindungselement der Brücke, die Anfang des Jahres festgestellt worden sind. Seitdem gilt auf der Meyenkrebsbrücke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h.

