Messerangriff in Altwarp: Zwei Schwerverletzte

In Altwarp (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer bei Messerangriffen schwer verletzt worden. Auf dem Gelände eines Motorradclubs stach ein 35-jähriger Deutscher nach einer Auseinandersetzung erst auf einen 22-Jährigen und dann auf einen 37-Jährigen ein, beide ebenfalls Deutsche. Das jüngere Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Oberkörper im Klinikum Anklam notoperiert. Der 37-Jährige kam mit Stichwunden am Gesäß ins Klinikum Ueckermünde. Der Tatverdächtige konnte später von Polizeibeamten in Ueckermünde festgenommen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen.

