Stand: 21.01.2025 15:39 Uhr Betrug: Mann aus der Müritz-Region verliert 200.000 Euro

Er wollte seine Ersparnisse gewinnbringend anlegen. Am Ende verlor ein 60-Jähriger aus der Müritz-Region knapp 200.000 Euro an Internetbetrüger. Bei einem bekannten Internetportal für Geldanlagen fand der Mann ein Angebot und nahm per E-Mail Kontakt auf. Nach Vertragsabschluss überwies er das Geld. Später stellte er fest, dass er keinen Zugriff mehr darauf hatte. Das Vergleichsportal existiert zwar, die Kontakperson des Opfers war dort allerdings unbekannt. Betrüger hatten die Webseite täuschend echt kopiert. Die Polizei rät dazu, gerade Internetangebote genau zu prüfen und im Zweifelsfall bei der Verbraucherzentrale nachzufragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 21.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte