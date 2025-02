Stand: 19.02.2025 07:18 Uhr Malchow: Prozess nach Überfall auf Pizzeria beginnt

Zweieinhalb Jahre nach einem Überfall auf eine Gaststätte in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnt am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Waren der Prozess gegen vier Männer. Sie müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im September 2022 die beiden Betreiber einer Pizzeria nachts mit Baseballschlägern und anderen Werkzeugen gemeinsam mit mehreren Komplizen überfallen zu haben. Die 41 und 43 Jahre alten Geschädigten wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kamen. Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte