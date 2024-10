Stand: 25.10.2024 11:19 Uhr Malchow: Einbrecher stehlen mehrere Tausend Euro in Holzmarkt

Bei einem Einbruch in einem Holzfachmarkt in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Wachmann verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gerade auf einem Rundgang, als unbekannte Täter ein Fenster einschlugen und in den Markt einstiegen. Als der Wachmann einen der beiden Täter aufhalten wollte, verletzte er sich an dem zerbrochenem Fensterglas. Der Täter konnte mit mehreren Tausend Euro fliehen, so die Polizei. Beschrieben wird einer der beiden Täter wie folgt: 1,70 Meter groß und schlank, außerdem soll er eine Windjacke mit aufgenähter Bauchtasche tragen. Den zweiten Täter konnte der Wachmann nicht erkennen. Beide Einbrecher sprachen kein Deutsch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Ahornallee in Malchow in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte