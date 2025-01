Stand: 30.01.2025 10:20 Uhr Malchin will eigene Solaranlagen errichten

Malchins Bürgermeister Axel Müller (CDU) will auf stadteigenen Flächen Solaranlagen errichten. Die Stadtvertreter hatten das Angebot eines Großinvestors für einen nahen Solarpark Ende vergangenen Jahres abgelehnt. Nun sollen auf 120 Hektar Wiesen- und Moorflächen und einigen Hausdächern in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Photovoltaik-Module installiert werden. Es sei für die Stadt sinnvoll, diese Anlagen selbst zu betreiben, um damit Geld zu verdienen, so Müller. Eine entsprechende Vorlage für die Stadtvertreter soll bis zum Sommer vorliegen.

