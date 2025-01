Stand: 29.01.2025 15:14 Uhr Malchin: Keine Klage gegen Container für Flüchtlinge

Die Stadt Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ihre Klage gegen Wohncontainer für Flüchtlinge zurückgezogen. Es seien formale Fehler gemacht worden, so Bürgermeister Müller (CDU). Weil ein falscher Paragraph angewandt wurde, sei die Widerspruchsfrist falsch eingeschätzt worden. Insgesamt stellt ein privater Betreiber damit jetzt in und an der alten Post 83 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung. Derzeit sind 39 Personen in dem Gebäude in Malchin untergebracht.

