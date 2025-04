Stand: 24.04.2025 07:34 Uhr Luftkurort Pasewalk? Stadt hofft auf Zertifikat

Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll Luftkurort werden. Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) möchte mit dem Titel mehr Urlauber an die Uecker locken, vor allem Wasserwanderer und Radtouristen. Rodewald meint, dass die Stadt alle Anforderungen erfüllt. Die Luftqualität sei hoch, außerdem biete Pasewalk die geforderten Parkanlagen und eine Badestelle. Für das knapp 30.000 Euro teure Zertifikat will die Stadt Fördermittel beantragen. Zuerst diskutiert der Kultur- und Wirtschaftsausschuss über die Idee, letztlich muss die Stadtvertretung über die Bewerbung entscheiden. Die Idee zu dem Antrag hatte ein Pasewalker Hotelier. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher nur drei Luftkurorte - Malchow, Plau und Krakow am See.

