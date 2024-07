Stand: 10.07.2024 06:23 Uhr Lüdersdorf: Strohballenpresse brennt ab

In Lüdersdorf bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist laut Polizei am Montagabend während Erntearbeiten eine Strohballenpresse von selbst in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf den Traktor konnte der Fahrer verhindern. Die freiwilligen Feuerwehren Mölln, Rosenow und Schwandt löschten mit 20 Rettungskräften den Brand. Verletzt wurde niemand. Schaden: etwa 100.000 Euro.

