Brände in Strohmieten bei Neubrandenburg - Hunderttausende Euro Schaden Stand: 12.06.2024 13:17 Uhr Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte brennt ein weiteres Strohlager. Das Feuer in Groß Daberkow wurde am Mittwoch gemeldet. Erst am Dienstag war ein Feuer in einem Lager desselben Betriebs in Dewitz ausgebrochen.

In der Region um Neubrandenburg halten zwei Großbrände die Feuerwehr in Atem. Die beiden brennenden Strohmieten gehören zum selben Betrieb, wie der Amtswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Woldegk, Peer Pollex, sagte. In Groß Daberkow brennt eine Halle seit dem Morgen in voller Ausdehnung. Das Gebäude sei rund 60 Meter lang. Die Einsatzkräfte ließen sie nun kontrolliert abbrennen. Dach und Giebel seien bereits eingestürzt. Das Feuer in Dewitz, das am Dienstag ausgebrochen war, sei größtenteils gelöscht, aber auch dort laufe der Einsatz noch.

Stroh soll sich selbst entzündet haben

Das Stroh aus beiden Hallen stamme aus derselben Charge, so ein Sprecher der Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die Ballen sollen sich in beiden Fällen selbst entzündet haben. Auch die Lagerhalle in Dewitz mit insgesamt 1.500 Strohballen hätte die Feuerwehr letztendlich nur kontrolliert abbrennen lassen können. Dort entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Die Rauchwolke des Brandes war am Dienstagabend kilometerweit zu sehen. Zum Einsatz kamen insgesamt 60 Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand.

